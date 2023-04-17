Salgın mı var? İfluenza domuz gribi belirtileri nelerdir?

Mevsim geçişlerine bağlı olarak dönem dönem hastalıklarda salgın yaşanmaktadır. Son zamanlarda ifluenza vakalarındaki artış beraberinde ‘salgın mı var?’ veya ‘ifluenza nedir?’ sorularını da getirdi. Peki, salgın mı var? İfluenza domuz gribi belirtileri nelerdir?

Salgın mı var? İfluenza domuz gribi belirtileri nelerdir?

Kış ayı yerini bahar havalarına bırakırken kapalı ortam kaynaklı salgın meydana gelmektedir. Özellikle son zamanlarda İfluenza yani domuz gribi vaka sayılarının artması salgın söylentilerini de beraberinde getirdi. Peki, salgın mı var? İfluenza domuz gribi belirtileri nelerdir?

Son zamanlarda İfluenza domuz gribi vaka sayılarında artış görülüyor. Buna bağlı olarak İfluenza domuz gribinden nasıl korunulur, ifluenza domuz gribi belirtileri neler gibi pek çok sorular arama motorlarında araştırılıyor.

DOMUZ GRİBİ (İNFLUENZA) NEDİR?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.

İnfluenza virüsü insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve genel olarak A, B, C ve D olmak üzere dört alt tipte incelenen bir virüstür. Bu alt tiplerinden A ve B, mevsimsel grip adı verilen hastalığa neden olur.

İNFLUENZA DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER?

Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:

-Ateş veya titreme hissi

-Öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı veya tıkalı burun

-Kas veya vücut ağrıları

-Baş ağrısı

-Halsizlik

-İştah kaybı

Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır. Grip olan herkesin ateşi olmayacağına dikkat etmek önemlidir.

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