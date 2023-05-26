Saliha hemşirenin rezidansta sır ölümü: Doktor sevgili yeniden gözaltında

Aksaray'da rezidansta 7’nci kattan 3’üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in (25) sevgilisi, doktor Halil İbrahim A. (43) yeniden gözaltına alındı.

Saliha hemşirenin rezidansta sır ölümü: Doktor sevgili yeniden gözaltında

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

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“BEN İÇERDEYDİM, DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM”

Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan doktur ifadesinde ''O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim'' diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

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HEMŞİRENİN BABASI, SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Doktor Halil İbrahim A., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Halil İbrahim A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, hemşire Tunce’in babası Salim Tuncel ise bugün soruşturmayı yürüten Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Salim Tuncel'e soruşturmayla ilgili bilgi verildiği belirtildi.

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“BENİM KIZIMI KATLETTİ”

Adliye girişinde konuşan Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti. 3 kızım var. Saliha ikinci kızımdı. 5-6 yıldır hemşirelik yapıyordu. Ben olayı görmedim, sadece ifadelerle ve duyumlarla hareket ediyoruz. Şu anda bana savcı bey gerekeni anlatacak. Gördüm desem yalan olur'' dedi.

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“İNTİHAR EDECEK KİŞİ, SEÇİME GELECEĞİM DER Mİ?”

Gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının desteğiyle adliye binasına giren Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, ''Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kışı seçime geleceğim der mi?'' diye konuştu.

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(Kaynak: DHA)

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