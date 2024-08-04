Salihli'de yangın

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Salihli'de yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde yangın meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangının çıktığı yerden aktarılan bilgilere göre Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde saat 15.21 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbardan sadece 4 dakika sonra yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de orman ekiplerine destek oluyor.

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