Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular

Gaziosmanpaşa’da Salvador Dali maskesi takarak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular

Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında General Aldoğan Caddesinde meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa’da yüzlerine fenomen dizi La Casa De Papel dizisinde kullanılan Salvador Dali maskesi takan iki şüpheli bir kuyumcuya girmek istedi.

E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam ‘Salvador Dali’ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

gaziosmanpasada-salvador-dali-maskesiyle-soygun-girisimi-1011-dhaphoto1.jpg

gaziosmanpasada-salvador-dali-maskesiyle-soygun-girisimi-1011-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Ah yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ah yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir?
Başbakanın gazeteci sevgilisinden şok eden tecavüz yorumu Dünya
Başbakanın gazeteci sevgilisinden şok eden tecavüz yorumu
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı Spor
Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu Dünya
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu Spor
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu