Saman balyalarının altından 31 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: İHA

Hatay'da saman balyası yüklü tırda saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Çalışmalar kapsamında; 12 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde durdurulan tır içerisinde yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 31 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi B.K. yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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