Saman taşıyan traktör alev alev yandı. Yangın tarlaya sıçradı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde saman yüklü traktörün römorkunda çıkan yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı.

Muhittin Canlı idaresindeki traktörün saman yüklü römorku, Kılavuzlar köyü yakınında alev aldı. Yangını fark eden Canlı, yol kenarında durup itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede römork ve traktörü saran alevler, yol kenarındaki ekili tarlaya sıçradı.

TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ 30 DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köylülerin tarlayı başka bir traktörle sürmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ancak traktör ve römorku, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yapılan incelemede, yaklaşık 30 dönüm ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının, saman balyasına temas eden elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor.