Saman yüklü tır alev aldı: Yol trafiğe kapandı

Kaynak: İHA
Saman yüklü tır alev aldı: Yol trafiğe kapandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde Yağcılar Mevkiinde çıktı. Seyir halinde olan 35 BGA 616 plakalı saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz yönlendirildi.

Söndürme çalışmaları esnasında Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılması sonucu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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