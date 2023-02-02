Adeta Lokman hekiminin kaybolan hayat iksiri

İHA’nın haberine göre; Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu belirtilen Samandağ biberi, Hatay'da bu mevsimde örtü altında üretiliyor. Hatay'da üretilip Türkiye'nin her yerine gönderilen biber sağlık açısından da bir çok faydası bulunuyor.

“FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR”

Samandağ biberi ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Özge Bolat, “En önemli özelliklerden biri metabolizmayı hızlandırmasıdır ve zayıflamaya yardımcı olur. Samandağ biberinin içerisindeki lifin oranı tok kalmamızı daha çok sağlar. Düşük kalori içeriğinden dolayı diyet listelerinde yer alır. Barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve kış aylarında görülen grip ve nezle gibi hastalıkların hem tedavisine hem de önlenmesine yardımcı olur.A vitamini içeriğinden dolayı da göz hastalıkları için gayet önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Kanamaya karşı etkilidir. Migren tipi baş ağrılarının dinmesini sağlar. Yaşlanmayı geciktirir ,ciltte sarkma ve kırışıklıkları önler. Uygun bir miktarda tüketildiği zaman vücuda ciddi faydalar sağlamaktadır” dedi.

"ÇOK FAZLA TÜKETİMİ MİDE VE BAĞIRSAKTA TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR"

Uyarılarda da bulunan Diyetisyen Bolat, "Ayrıca çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir. Gebeler ,mide yanması, ülser veya hemoroit şikayeti olanların acı tüketiminden kaçınmaları gerekmektedir. Lütfen tüketmeden önce bir uzmana danışalım. Samandağ biberini yemeklerin içinde, halka halka şeklinde, közlenmiş bir şekilde veya çiğ olarak tüketebiliriz" diyerek de öneride bulundu.

"SAMANDAĞ BİBERİ, ATA TOHUMUDUR"

29 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı da örtü altında üretim yaptığını belirterek, "Samandağ Biberi, ata tohumudur. En kaliteli bitkinin, en sağlıklı meyvelerinden tohum alıp, fideyi de kendimiz yetiştirerek dikimini gerçekleştiriyoruz ve kalın kabukludur. Acı ve aroma yönünden çok farklı bir çeşittir. Çok farklı bir çeşit olduğu için de zaten tercih ediliyor. Son dönemde yurdun birçok yerinden talepler geliyor. Üretimini gerçekleştirirken biyolojik ve kültürel mücadele yöntemlerini kullanıyoruz. Yeşilden alacaya alacadan da kırmızıya dönüşen bir çeşittir. Samandağ'ına özgü bir çeşittir. Samandağ şartlarındaki toprağın fiziki ve karakteristik yapısıyla alakalı çok farklı bir aromaya sahiptir. Bunu da hiçbir biber çeşidinde bulmak mümkün değildir hem yeşil hem de kırmızısı tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu.

LOKMAN HEKİM KİMDİR? HAYAT İKSİRİ

Lokman'ın oğluna verdiği öğütler ile Süryani edebiyatından, Ninova'da başvezir olan Ahikar'ın oğlu(yeğen)na olan öğütleri arasında paralellikler olduğu üzerinde durulmaktadır.

Efsanevi bir kişilik olan Lokman’ın kimliği ile ilgili tefsir kitaplarında çok farklı anlatımlar tefsir yazarlarının değişik kaynaklardan duyumsadıkları görüşlerini yansıtır ve birbirlerinden farklı kimlik ve soy bilgileri bu kaynaklarda yer alır. İslami düşünür Muhammed Esed'e göre Lokman tıpkı Hızır gibi kurgusal bir kişiliktir ve prototip bir derlemedir.

Lokman'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir.

Bir rivayete göre Davud Lokman'a bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman koyunun yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Davud kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman yine yüreğini ve dilini getirir. Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman şöyle cevap verir:

"İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktur."

Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir.