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Samanlıkta çıkan yangın eve de sıçradı, itfaiyeci çatıdan düştü

Düzce'de samanlıkta çıkan yangın, bitişiğinde bulunan eve de sıçradı. Samanlık tamamen yanarken, ev hasar gördü. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise samanlığın çatısından düşerek yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 22:08
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Samanlıkta çıkan yangın eve de sıçradı, çatıdan düşen itfaiyeci yaralandı

Samanlıkta çıkan yangın eve de sıçradı, itfaiyeci çatıdan düştü
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(DHA) - Yangın, saat 20.00 sıralarında Muradiye Mengencik köyündeki bir evde çıktı. 

Adnan Acar’a ait evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak eve sıçrayan yangını söndürdü, ardından samanlıktaki yangına müdahale edildi.

Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise samanlığın çatısından düşerek yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ev ise hasar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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