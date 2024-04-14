Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan son anda söndürüldü

Kaynak: İHA
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan son anda söndürüldü
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evin samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin samanlığında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw182427-02.jpgİhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yangını yakındaki eve sıçramadan kontrol altına aldı.

aw182427-03.jpgİtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

aw182427-05.jpgOlayla ilgili ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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