Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan son anda söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin samanlığında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yangını yakındaki eve sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

