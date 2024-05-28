Samanyolu Galaksisi'nin en yakın komşusu: İşte Andromeda'nın özellikleri...

Andromeda Galaksisi, Andromeda Takımyıldızı'nda bulunan sarmal bir galaksi olup, mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı, zincire vurulmuş kız anlamına gelmektedir.

Öte yandan Andromeda Galaksisi, Messier 31 veya M31 olarak da bilinen, Samanyolu'na en yakın büyük spiral galaksidir.

Spitzer Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre bir trilyon yıldıza ev sahipliği yapan Andromeda Galaksisi’nin, Samanyolu Galaksisi ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 2,54 milyon ışık yılıdır.

2006 ölçümlerine göre Samanyolu, Andromeda'nın kütlesinin ancak ~80%'ine sahipken, çıplak göz ile Dünya'dan görülebilmektedir.

Andromeda Galaksisi, Dünya'dan yaklaşık 2.537 milyon ışık yılı uzaklıkta olup, çapı yaklaşık 220.000 ışık yılıdır.

Spiral bir galaksi olan Andromeda, büyük bir merkezi çekirdeğe, parlak bir diske ve birçok spiral kola sahiptir.

Andromeda Galaksisi, yaklaşık bir trilyon yıldız içerir ve Samanyolu'ndan iki kat daha fazla yıldız içerme özelliğine sahiptir.

Birkaç uydu galaksiye sahip olan Andromeda’da bunlardan en bilinenleri M32 ve M110'dur.