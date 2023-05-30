Samatta’nın Fenerbahçe’ye dönme ihtimali ortaya çıktı

Fenerbahçe’den, Genk’e kiralanan Mbwana Samatta’nın zorunlu satın alma maddesinin etkinleşmesi için mutlaka son maçı kazanması lazım aksi takdirde yıldız futbolcu Sarı-lacivertli kulübe geri dönebilir.

Samatta’nın Fenerbahçe’ye dönme ihtimali ortaya çıktı

Genk’te kiralık olarak forma giyen Samatta’nın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde devreye giren zorunlu satın olma opsiyonu bulunuyordu. Belçika Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Genk Şampiyonluk Grubu’nda oynadığı maçlar sonucunda 3. sıraya geriledi.

AVRUPA BİLETİ SON MAÇA KALDI
Genk’in Şampiyonlar Ligik bileti kazanması ve Samatta’nın 4 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için son maçta Şampiyonluk Grubu’nda lider konumda bulunan Royal Antwerp’i mutlaka mağlup etmesi gerek.

PERFORMANSI
Genk formasıyla 35 resmi maça çıkan Mbawana Samatta bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

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