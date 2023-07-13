Samatta'nın yeni adresi belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Yunan basını Samatta'nın yeni adresini yazdı.
Fenerbahçe'nin Türkiye dışında bir takıma gitmesi halinde bonservis bedeli talep etmediği Samatta, PAOK ile anlaştı.
Tanzanyalı oyuncunun Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.
Geçen sezon Genk'e kiralanan Samatta çıktığı 36 resmi maçta 6 gol 1 asist yaptı.
Sarı lacivertli kulüp 2020 yılında Aston Villa'dan önce kiraladığı Samatta'yı bir sezon sonra 6 milyon euro ödeyerek bonservisiyle transfer etmişti. Samatta Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 33 resmi maçta 6 gollük katkı sağladı.