Samet'i Mert de durduramadı. Polonya'da yıkıldık

A Milli Takım; 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'ndaki mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz 2-1'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmanın tek golü Samet Akaydin'in hatasından geldi. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Polonya savunmasının uzun topunu kafayla rakibinin önüne indiren Samet, Ay-Yıldızlı ekibimizin geriye düşmesine neden oldu.

İkinci yarıda Arda Güler'in de oyuna girmesiyle adeta tek kale oynayan A Milli Takım bir türlü aradığı golü bulamadı. Atak üstüne atak geliştiren Ay-Yıldızlılar ön alan baskısıyla kazandığı toplarla sürekli tehlike yarattı, ancak kaleci Szczesny'yi geçemedi.

77. dakikada aradığımız gol geldi. Barış Alper Yılmaz fileleri havalandırıp skora denge getirdi.

Tam galip geleceğimizi düşünürken 90 dakikada Samet Akaydin yine sahneye çıktı. Rakibine müdahalede geç kalan Samet golü kalemizde görmemize neden oldu.

O dakikaya kadar yaptığı kurtarışlarla alkış alan Mert Günok bu pozisyonda çaresiz kaldı.

Milli Takım mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Türkiye, bu sonuçla birlikte yaptığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu.



Türkiye, EURO 2024'te ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak. Polonya ise 16 Haziran'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.