Şamil Tayyar'dan Ayhan Bora Kaplan iddiası. ‘Yerlikaya'yı aradım. Çok ürkütücü’

AKP’li Şamil Tayyar, Ankara Emniyeti'nde yaşanan son olayların "hayli ürkütücü" olduğunu vurgulayarak, MİT'in de soruşturma kapsamında devreye girdiğini öne sürdü.

Ayhan Bora Kaplan’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yakın üç üst düzey polis müdürünün açığa alınmasının sebebi ise "anayasal düzenin değiştirilmesi girişimi" olarak iddia ediliyor.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma, İçişleri Bakanlığı ise idari soruşturma başlattı. Öte yandan MİT'in de siyasi operasyon iddialarını detaylı bir şekilde soruşturduğu belirtildi.

Şamil Tayyar'ın Ankara Emniyeti'nde meydana gelen olayların detaylarına ilişkin aktardıklarına göre, örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan'ın teknik takibe alınmasının ardından Berlin'e kaçmak için Esenboğa Havalimanı'na gittiği ve burada yakalandığı ifade ediliyor. Ayrıca Ayhan Bora Kaplan'ın sorgusu esnasında görevlilere tehditler savurduğu ve örgütün üst düzey yöneticilerinden Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılarak koruma altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturma kapsamında, yurtdışına çıkış yasağı konulan Serdar Sertçelik'in kaçışı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşen Şamil Tayyar, soruşturmanın kısa sürede sonuçlanacağını belirterek, Ankara Emniyeti'ndeki üç müdürün açığa alınmasına ilişkin detayları ise şu ifadelerle aktardı:

“Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor.

Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor.

Soruşturmanın selameti açısından Ankara Emniyeti’ndeki üç müdür görevden alındı.

Bu rutin bilgilere ek olarak şunları aktarayım:

Örgüt lideri Kaplan, teknik takibe alındıktan 10 gün sonra dinlendiğini öğreniyor. Berlin’e kaçmak için Esenboğa’ya giderken yakalanıyor.

Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor.

Örgütün üst düzey 3 yöneticisinden biri olan Serdar Sertçelik gizli tanık yapılarak koruma altına alınıyor. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu halde kaçıyor.

Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, gizli tanığa yurt dışındayken telefonla ulaşıyor, piyasaya yayılan o tezgah dolu konuşmayı yapıyor. İki taraf da konuşmayı kayda alıyor, gizli tanık konuşmayı medyaya servis ederken, müdür yardımcısı konuşmayı savcılığa vermiyor.

Müdür Yardımcısı Demircan, sorgusunda ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ deyince, Organize Suçlar Şube Müdürü ve bağlı olduğu Ankara Emmiyet Müdür Yardımcısı ile birlikte açığa alınıyor.

Konu oldukça hassas, spekülatif yorumlardan kaçınmak, suç örgütünün değirmenine su taşımamak gerekir.

Zihnimizde soru işareti kalmasın diye İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı da aradım az önce.

Çok kısa sürede soruşturmayı tamamlayıp tüm gerçekliğiyle kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Devletin ilgili tüm birimleriyle birlikte çalıştıklarını aktardı. Cumhurbaşkanımızın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Eyvallah”