Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'nda çatlak açıklaması 'Erken seçime götürebilir'

Açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Şamil Tayyar, Bahçeli'nin Öcalan'ın örgütü silah bırakmaya çağırmasına yönelik önerisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sessizce rafa kaldırıldığını savundu. Bunun hemen ardından kayyum atamalarının hızlandığına dikkat çeken Şamil Tayyar, iki lider arasında "güllere sarılmış fikir ayrılıkları" yaşandığını söyledi. Tayyar'a göre bu fikir ayrılıklarının giderilmemesi durumunda ise erken seçim ihtimali tetiklenecek...

"HAYRA ALAMET DEĞİL, TATLI ATIŞMA ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYEBİLİR”

Şamil Tayyar, açıklamasında Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek verse de Öcalan'ın çağrısına bağlı kalmasının, kayyum politikasına karşı bir set oluşturduğunu belirtti. Şamil Tayyar'a Bahçeli ve Erdoğan arasındaki fikir ayrılıklarını 'tatlı bir atışma' olarak değerlendirerek, iki lider arasındaki gerilimin tırmanmasının ise ülke siyasetinde önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Şamil Tayyar diğer yandan Bahçeli'nin son olarak bugün PKK elebaşı Öcalan konusundaki önerisini tekrarladığını ve Erdoğan’ın kayyum atamalarına karşı ince bir mesaj verdiğini savundu.