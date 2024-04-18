Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı

Kaynak: AA
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
İbrahim Bölükbaşı 2021'de kazandığı altın kemeri 3 yıl sonra teslim aldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olduğu için 2021'de altın kemer almayı hak eden İbrahim Bölükbaşı, ödülüne 3 yıl sonra kavuştu.

Karaisalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 2018, 2019 ve 2021'de gerçekleştirilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni kazanan İbrahim Bölükbaşı, 910 gram ağırlığında 24 ayar altın kemer hak etti.

Organizasyon kapsamında alınan kemer, müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulduğu gerekçesiyle sporcuya verilmedi.

Şampiyon güreşçinin durumu yargıya taşıması üzerine, "Altın kemerin İbrahim Bölükbaşı'na verilmesi" yönünde karar çıktı.

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimde Karaisalı Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Şimşek, makamında ağırladığı Bölükbaşı'na noter huzurunda ödülünü teslim etti.

Sporcuyu kutlayan Şimşek, "Önceki dönemde yaşanan durumu düzeltmek ve güreşçimizin hakkını korumak adına gerekli adımları attık ve altın kemeri gururla kendisine takdim ettik." ifadesini kullandı.

Şimşek, kamuoyunu meşgul eden bir konuyu çözüme kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Sporcularımızın emek ve başarılarını takdir etmek, onların yanında olmak önceliğimizdir. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Son Haberler
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj Spor
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması Gündem
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı Spor
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Son dakika... Tokat'ta deprem Gündem
Son dakika... Tokat'ta deprem
Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü Gündem
Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü
Samsun'da günlük hayatı fırtına vurdu Yerel Haberler
Samsun'da günlük hayatı fırtına vurdu