Şampiyon teknik direktör ezeli rakibe gidiyor: İntikam böyle alınır

İtalya Serie A’da hiç şans verilmemesine karşı şampiyonluğa ulaşan Napoli, teknik direktörü Antonio Conte’yi kaybetmek üzere.

İtalyan basınından Gazetta’ya göre Juventus, daha önce büyük başarılara imza attığı eski çalıştırıcısını tekrar takımın başına getirmek için harekete geçti. Haberde eski günlerine dönmek isteyen Juve’nin Conte’ye 3 yıllık sözleşme önereceği kaydedildi.Sezon ortasında göreve getirilen Igor Tudor’un ise Haziran ayında sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edildi.

OSİMHEN'İ BIRAKMADILAR HOCASINI ÇALIYORLAR

Juventus sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Victor Osimhen için Napoli’den olumsuz yanıt almıştı. İtalyan devinin Conte’yi takımın başına getirerek sonuçlanmayan bu transferin de intikamını alacağı yorumları yapıldı.

Conte, 2011-2014 yılları arasında çalıştırdığı Juventus ile 3 Serie A Şampiyonluğu, 1 de İtalya Kupası kazanmıştı.