Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı şifresiz kanalda

Avrupanın 1 numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak.

İspanyol devi Real Madrid, evinde İngiliz devi Manchester City'i konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Maç EXXEN'den naklen yayınlanacak.

BAYERN MUNIH ARSENAL DEPLASMANINDA

Günün bir diğer maçı ise Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanacak.

Arsenal, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen olarak yayınlanacak.