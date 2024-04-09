Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı şifresiz kanalda

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı şifresiz kanalda
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Dev maçı yayınlayacak kanal belli oldu.

Avrupanın 1 numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak.

İspanyol devi Real Madrid, evinde İngiliz devi Manchester City'i konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Maç EXXEN'den naklen yayınlanacak.

BAYERN MUNIH ARSENAL DEPLASMANINDA
Günün bir diğer maçı ise Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanacak.

Arsenal, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen olarak yayınlanacak.

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