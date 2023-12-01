‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine soruşturma: Tüm mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın "şampiyonlar ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

KAYNAK: İHA
‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine soruşturma: Tüm mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.

Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığı değerlerine el konuldu.

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ÖZ AİLESİNİN DE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

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