ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ |Borissia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 2-0’lık toplam skorla geçerek finale adını ilk yazdıran takım oldu. Alman devi, bu yolda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

REAL MADRİD KAZANIRSA 14. KUPASINI MÜZEYE GÖTÜRECEK

Real Madrid ise, Bayern Münih’i 4-3’lük dramatik bir toplam skorla geride bırakarak finale yükseldi. 14 kez bu kupayı müzesine götürmüş olan İspanyol devi, bir kez daha tarih yazmaya hazırlanıyor.

BORISSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI İNGİLTERE’DE OYNANACAK

İngiltere’nin başkenti Londra’daki tarihi Wembley Stadyumu’nda oynanacak. Bu, UEFA Şampiyonlar Ligi döneminde Wembley’de oynanacak üçüncü final olacak. Maçın hakemi olarak Slovenya’dan Slavko Vinčić görev yapacak.

BORISSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye’de TV8.5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, maçın önemli anları ve gelişmeleri için canlı yayın ve istatistik takibi yapılacak.