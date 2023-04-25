Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de mi oyanancak. Ceferin açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nin maçlarını ABD'de de oynanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de mi oyanancak. Ceferin açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, katıldığı bir podcast yayınında Şampiyonlar Ligi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TARTIŞMAYA BAŞLADIK"
Ceferin, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'de bir Şampiyonlar Ligi maçı görmemiz mümkün mü?" sorusuna, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Bu sene Şampiyonlar Ligi İstanbul'da. Gelecek yıl Londra'da. 2025'te ise Münih'te. Sonrasında neler olacağına bakacağız." yanıtını verdi.

2026 DÜNYA KUPASI ABD KITASINDA OYNANACAK

2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. 2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

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