Şampiyonlar Ligi’nde 4 grupta maçlar tamamlandı

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi’nde 4 grupta maçlar tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 grupta maçlar tamamlanırken, son 16’ya yükselen ve Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek takımlar netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 6. hafta ve son maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlanıyor.

A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynandı.

Galatasaray’ın da mücadele ettiği A Grubu’nda Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, grubu 5 puanla 3. sırada tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek.

B Grubu’nda Arsenal ve PSV Eindhoven, C Grubu’nda Real Madrid ve Napoli, D Grubu’nda ise Real Sociedad ve Inter gruptan çıkmayı başardı.

Lens, Sporting Braga ve Benfica, Avrupa Ligi bileti alan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0

Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1

B Grubu

Lens: 2 - Sevilla: 1

PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1

C Grubu

Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3

Napoli: 2 - Sporting Braga: 0

D Grubu

Inter: 0 - Real Sociedad: 0

Salzburg: 1 - Benfica: 3

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın E, F, G ve H Grubu’nda oynanacak son müsabakalarla grup aşaması tamamlanacak.

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