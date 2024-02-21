Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı!

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı!
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-2 yendi.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi ağırladı.

Temsilcimiz, mücadeleyi 3-2 kazandı ve avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Koen Luts (Romanya), Bernard Valentar (Slovenya)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Naz Akyol, Stevanovic, Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Savino Del Bene: Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Nwakolar, Ognjenovic (Parrocchale, Armini, Ruddins, Di Lulio, Villani, Diop)

Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10

Süre: 137 dakika (31, 30, 34, 27, 15)

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