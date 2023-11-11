Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray devleri geride bıraktı

Goal sitesinde yer alan habere göre, 4. haftanın geride kaldığı Şampiyonlar Ligi’nde turnuvayı kazanma ihtimalleri açıklandı.
Yapılan listede son şampiyon Manchester City listenin ilk basamağında, Real Madrid ikinci, Bayern Münih ise üçüncü sırada yer aldı.
Gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplayan temsilcimiz Galatasaray ise 16. sırada yer aldı.
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayern Münih
4- Inter
5- Real Sociedad
6- Leipzig
7- Arsenal
8- Barcelona
9- Atletico Madrid
10- Porto
11- Napoli
12- Dortmund
13- PSG
14- Lazio
15 - Feyenoord
16- GALATASARAY
17 - PSV Eindhoven
18 - Milan
19 - Kopenhag
20 - Shakthar
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