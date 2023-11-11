Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray devleri geride bıraktı

4. haftanın geride kaldığı Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı. Temsilcimiz Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray devleri geride bıraktı

Goal sitesinde yer alan habere göre, 4. haftanın geride kaldığı Şampiyonlar Ligi’nde turnuvayı kazanma ihtimalleri açıklandı.

Yapılan listede son şampiyon Manchester City listenin ilk basamağında, Real Madrid ikinci, Bayern Münih ise üçüncü sırada yer aldı.

Gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplayan temsilcimiz Galatasaray ise 16. sırada yer aldı.

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Bayern Münih

4- Inter

5- Real Sociedad

6- Leipzig

7- Arsenal

8- Barcelona

9- Atletico Madrid

10- Porto

11- Napoli

12- Dortmund

13- PSG

14- Lazio

15 - Feyenoord

16- GALATASARAY

17 - PSV Eindhoven

18 - Milan

19 - Kopenhag

20 - Shakthar

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