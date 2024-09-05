Şampiyonlardan marşlı kutlama. 'Türk'üm ben' diye haykırdılar

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris'te tarih yazdı... Finalde İsrail'i 8-3 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Ay-Yıldızlı ekibimiz, üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, unvanını korumak için sahne alan Milliler, ilk yarıyı 7-2 önde tamamladığı karşılaşmayı 8-3 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip unvanını yakaladı.

Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, kameraların karşısına geçti "Türk'üm ben" marşını hep bir ağızdan söyledi. Golbol Milli Takımı'nın, Türk'üm Ben marşının söylediği kısım şöyle:

"Herkes iyi dinlesin

Türküm türküm ben

Üç kez dedim anlasın

Türküm türküm türküm ben

Tarih dedim dik durdum

17 devlet kurdum

Sayısız şehit verdim

Türküm türküm türküm ben"

Ay-Yıldızlı ekibimizin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Özellikle Tonyukuk adlı X hesabı kullanıcının yaptığı yorum binlerce etkileşim aldı:

"Türk’üm demekten gocunanlara, Türk düşmanlarının gönlünü eğlemek için masallar uyduranlara karşı kahraman Türk kadınlarının itirazı, çığlığı, haykırışı…. Yürekten teşekkürler!"