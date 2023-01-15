Fenerbahçeli Alioski şampiyonluk ateşini yaktı

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ

-Kazandık, mutluyum. Geçen hafta derbide aldığımız skordan sonra önemli bir galibiyet elde ettik. Gücümüzü göstermekten geri durmayacağız. Takımın bana ihtiyacı olduğu anlarda en iyisini yapacağım.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

-Bu sonuç bizler için çok çok önemliydi. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam.