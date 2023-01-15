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Fenerbahçeli Alioski şampiyonluk ateşini yaktı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının ardından Alioski, şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 22:07
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Şampiyonluğa inancımız tam: Alioski açıklamalarda bulundu

Fenerbahçeli Alioski şampiyonluk ateşini yaktı
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Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ

-Kazandık, mutluyum. Geçen hafta derbide aldığımız skordan sonra önemli bir galibiyet elde ettik. Gücümüzü göstermekten geri durmayacağız. Takımın bana ihtiyacı olduğu anlarda en iyisini yapacağım.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

-Bu sonuç bizler için çok çok önemliydi. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam.

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