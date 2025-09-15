SAMR resmen açıkladı: Nvidia davasında hüküm verildi

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), ABD merkezli teknoloji devi Nvidia’nın 2020 yılında İsrailli Mellanox Technologies’i satın alırken koyulan şartları ihlal ettiğini duyurdu. Henüz ayrıntılar açıklanmasa da, ön incelemede şirketin Çin’in rekabet yasalarına aykırı davrandığı belirtildi.

Nvidia, yapay zekâ çipleri ve grafik işlemcileriyle Çin pazarında önemli bir yere sahip. Ancak Washington’un ihracat kısıtlamaları nedeniyle son dönemde şirketin Çin’le ilişkileri giderek zorlaşıyor. Açıklamanın ardından Nvidia hisseleri, ABD borsasında ön piyasada yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

ABD-ÇİN TEKNOLOJİ ÇEKİŞMESİNİN YENİ BAŞLIĞI

SAMR’ın duyurusu, Madrid’de başlayan ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle aynı zamana denk geldi. Çin, geçtiğimiz hafta da ABD’den ithal edilen bazı yarı iletkenlere damping soruşturması açmış ve Amerikan kısıtlamalarının “ayrımcı” olduğuna dair inceleme başlatmıştı. Bu durum, iki ülke arasındaki teknoloji rekabetinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda jeopolitik bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

NVİDİA’NIN ÇİN STRATEJİSİ VE BELİRSİZLİKLER

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’de yapay zekâ pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 50 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak ABD’nin ihracat yasakları nedeniyle Nvidia’nın özel olarak geliştirdiği H20 çiplerinin Çin’e gönderimi engellendi. Şirket geçen ay Washington ile anlaşarak Çin’e satış yapmaya yeniden başladı fakat gelirlerinin yüzde 15’ini ABD hükümetine aktarmayı kabul etti.

Çin’in Nvidia’ya yönelik yeni rekabet soruşturması, hem şirketin stratejik hamlelerini hem de küresel çip piyasasındaki dengeleri doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.