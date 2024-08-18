Samsun Atakum'a kampa gitti! Denizde boğuldu

Kampa gitti! Denizde boğuldu

Çorum'dan Samsun'un Atakum ilçesine gelen beş kişilik bir arkadaş grubunun keyifli bir kamp deneyimi trajediye dönüştü. Grubun üyelerinden 19 yaşındaki Metehan Gümüş, sabah saatlerinde denize girerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının hemen haber vermesiyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Gümüş bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında İncesu Yalı Mahallesi'nde yer alan İncesu Plajı'nda meydana geldi. Çorum'dan Samsun'a gelerek İncesu Plajı'nda kamp kuran Yasin Öncel, Metehan Gümüş, Eren Kolcu, kardeşi A.K. ve Mehmet Tarık Koçyiğit isimli beş arkadaş, günün ilk ışıklarıyla denize girmeye karar verdi. Ancak, denize girdikten kısa bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu fark eden grup, paniğe kapıldı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis ekipleri, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süren arama çalışmalarının ardından ekipler, Gümüş'ü denizden bilinci kapalı bir şekilde çıkardı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede büyük üzüntü yaşanırken, yetkililerden yapılan açıklamada, olayın nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi. Çorum'dan gelen bu gençlerin yaşadığı bu talihsiz olay, çevredeki insanlar ve yetkililer tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.