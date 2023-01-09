AKP'li Belediye, başkanına 7.5 milyona makam aracı aldı. Belediyenin 3.5 milyar borcu var

Yaklaşık 3.5 milyar lira borçlu bulunan AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir, değeri yaklaşık 7.5 milyon TL olan bir makam aracı aldı. CHP ve İYİ Parti grubu borç batağındaki belediyedeki harcamayı eleştirerek tepki gösterdi.

2022 model Audi A8 Long marka lüks makam aracı almasına gelen tepkiler üzerine Başkan Demir meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARAÇ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de tek araç değil, Belediye şirketlerine 30 milyon TL'lik araç alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Şu anda bizim Anakent ve Kültür A.Ş. var. Toplam karı 26 milyon. Arkadaşlar şirketlerimizin bu vergilerini, KDV ödemelerini biz para olarak ödeyeceğimize belediyenin ihtiyaç duyduğu araçlardan aldık. Bunlardan biri Audi marka makam aracı.

Farkındaysanız aşağı yukarı 8 aya yakın kiralık araçla dolaştık. Araç yedeğimiz yok. Ankara’dan biri geldiğinde görevlendirilecek araç yok. Toplam bedel 30 milyona 56 araç alındı. Biz aslında bu araçları 12 milyona mal etmiş oluyoruz. Daha önce bu yapılmıyordu. Vergiler KDV’ler ödeniyordu. SAMULAŞ’ın vergi ve KDV ödemesi var. Kültür A.Ş’de bu tür bir şey yok. Alıp sattığı her şeyden KDV doğuyor.

Biz bu üç şirketi bir şirket çatısı altında birleştirip kendi içerisinde vergi mahsuplaşmasını sağlayacağız. Şirketlerimizin vergi ödemelerini para olarak ödeyeceğimize, belediyemize ihtiyaç duyduğu araçları alarak değerlendirelim istedik. Şirketler de bunu belediyeye kiralayacak. İleride de, vergi vermek yerine, belediyeye bu şekilde araç almaya devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye'sindeki lüks araç harcamasıyla ilgili yaptığı açıklamaya CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tepki gösterdi.

“BELEDİYENİN 3.5 MİLYAR LİRA BORCU VAR”

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, “Belediye zaten borç batağında. Yaklaşık 3.5 milyar lira borcu var. Bu makam aracı saltanatı sona ermeli. Böyle ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde bu adımlar yanlış. Bütçe zaten içinde çıkılmaz bir hal aldı. Ne yazık ki, itibardan tasarruf olmaz anlayışı tepeden başlayarak aşağıya doğru devam ediyor ” dedi.

"VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN ARAÇ ALMIŞLAR"

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz ise “Belediyelerin ve kamu kurumlarının tasarruflarının konuşulduğu bir dönemde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne 30 milyon liralık araç alınmış.

Başkan Mustafa Demir’in verdiği cevap beni şaşırttı. Başkan Demir, devlete vergi ödememek için araç aldıklarını ve SAMULAŞ ile birlikte Anakent ve Kültür A.Ş. şirketlerini birleştirerek, mahsuplaşma suretiyle tahakkuk eden vergileri bu tür alımlarda kullanmayı planladıklarını söylüyor. Bu tavrı hoş bulmadık.

Devlet vatandaştan vergi alabilmek için her türlü çabayı gösterirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin vergi ödememek için yaptığı bu uygulama doğru değil. Belediye bile vergi ödememek için böyle yollar denerse, vatandaş ne yapacak?. Bu yapılan vergi kaçırmaktır” ifadelerini kullandı.