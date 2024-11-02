Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmeleri imzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ile yetkili sendikalar arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplu iş sözleşmelerinde bugün imzaların atıldığını duyurdu. Başkan Doğan, "Samsun'umuzun daha da güçlü yarınları birlikte inşa edeceğimiz yol arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyemizin kıymetli çalışanlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Belediye-İş Sendikası ve Demiryol-İş Sendikası ile imza altına alarak sonuçlandırmış bulunuyoruz. "Parlayan Şehir, Gururla Samsun" diyerek tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha hızlı olacağız, daha güçlü olacağız ve Samsun'umuzu daha ileri taşıyacağız. Toplu iş sözleşmelerimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.