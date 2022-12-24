Samsun Terme İnşaat 1 geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsun Terme İnşaat, bünyesinde Çevre Mühendisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Samsun/Terme ilçesinde ikamet etmek
Cinsiyeti kadın olmak
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşından büyük olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
4 adet kimlik fotokopisi, Mezuniyet Belgesi (Diploma)
Nüfus kayıt örneği,
İkametgâh belgesi
Adli Sicil Kaydı,
Askerlik Durum Belgesi,
Diğer belge ve sertifikalar
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