Samsun ve Çankırı'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonucu bazı araziler su altında kaldı.

Samsun ve Çankırı'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Vezirköprü'ye bağlı Susuz, Cebeli, İnkaya, Göllüalan ve İncesu mahallelerinde şiddetli yağışın ardından dereler taştı.

Dere yataklarındaki evler ve ahırlar boşaltıldı, ekili alanlarda ise zarar oluştu.

Çerkeş ilçesinde de sağanak nedeniyle Ulusu Çayı'nın debisi yükseldi.

Kadıköy köyünün Ilıca Mahallesi'nde çayın taştığı bölümde Ilıca Köprüsü su altında kaldı.

Köy sakinleri ulaşımı farklı güzergahlardan sağlıyor, bazıları ise riskli yolu tercih ederek köprüyü kullanıyor.

Her yıl aynı problemi yaşadıklarını belirten köy sakinleri yetkililerden yardım istedi.

samsun-ve-cankirida-saganak-etkili-oldu-yenicag-5-002.jpg

samsun-ve-cankirida-saganak-etkili-oldu-yenicag-4.jpg

samsun-ve-cankirida-saganak-etkili-oldu-yenicag-3.jpg

samsun-ve-cankirida-saganak-etkili-oldu-yenicag-2.jpg

samsun-ve-cankirida-saganak-etkili-oldu-yenicag-1-001.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu Güncel
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu
Zeka artıran en doğal içecek hangisi Sağlık
Zeka artıran en doğal içecek hangisi
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını? Güncel
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında Magazin
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında
Greyfurt yemek neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Greyfurt yemek neye iyi gelir
Diş ağrısından kurtaran bitkiler… Şifalı Bitkiler
Diş ağrısından kurtaran bitkiler…
İşte iki doğal Bronşit savar Şifalı Bitkiler
İşte iki doğal Bronşit savar