Samsun'da 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 7 gözaltı

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 7 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet (akaryakıt kaçakçılığı) suçları kapsamında yürütülen planlı çalışma ve 9 ay süren takip ve çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde ara yakalanmalar ile birlikte yaklaşık 100 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

aw034992-02.jpgŞüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 5 iş yeri ve 2 depo olmak üzere 12 adreste suç unsuru ele geçirilmesi amacıyla aramalar yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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