Samsun'da 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

Olay bugün Samsun’un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar okulun içerisinde bir çocuğun hareketsiz yerde yattığını fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BEDENİN DE HERHANGİ BİR DARP YA DA KESİK İZİNE RASTLANILMADI

Yapılan incelemede Yiğit öztürk’ün bedeninde herhangi bir darp veya kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi.

Öztürk'ün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.