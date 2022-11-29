1'i kadın 2 zehir taciri tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Samsun'da polis İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapan E.G. adlı kadın ile N.Y. adlı şahsı takibe aldı.

Yapılan takip sonucu E.G. adlı kadın ile N.Y. ile fiziki temas kuran 1 kullanıcı şahıs üzerinde 0,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Soruşturma devamında E.G. ve N.Y.'nin birlikte kaldıkları evde yapılan aramada 16,35 gram metamfetamin maddesi, 0,26 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 11 kapsül sentetik ecza, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 490 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. ve N.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli şahıslar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.