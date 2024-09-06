Samsun'da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda Güven S. vurularak yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tekkeköy’de polis ekipleri, bir başka olayı takip ettikleri esnada olay yerinden pompalı tüfekle kaçan bir kişiyi yakalayarak İlkadım ilçe polisine teslim etti.

Polis olayın meydana geldiği sokak üzerinde çok sayıda tüfek kartuşu ele geçirdi.

Silahlı saldırganların olay yerinden kaçış anları ve tüfekle kaçan şahsın polise yakalanma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaçan diğer şahısların yakalanması için soruşturma devam ediyor.