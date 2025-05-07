Samsun'da 2. Karadeniz Karavan Fuarı başladı

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin destekleriyle Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Karadeniz Karavan Fuarı", düzenlenen törenle başladı.

BAŞKAN KUL: "PANDEMİYLE DEĞİŞEN TURİZM ANLAYIŞI"

Fuarın açılışında konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, dünyadaki turizm anlayışındaki değişikliklere dikkat çekti. Kul, pandeminin ardından toplu turizmden bireysel turizme geçiş yapıldığını belirterek, "Dünyada turizm, toplu turizmden bireysel turizme dönüştü. Karavanlar, glamping ve bungalov gibi seçenekler bu dönüşümün bir parçası olarak ön plana çıkmaya başladı. Doğayla uyum içerisinde, doğayı bozmadan yapılan bu tür turizm, geleceğin trendi" dedi.

BAŞKAN MURZİOĞLU: "PANDEMİ SONRASI KARAVAN TURİZMİ ÖNEM KAZANDI"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi sonrası doğa turizmi ve karavan sektörünün hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Murzioğlu, "Pandemi döneminde insanlar evlerinden çıkmakta zorlandılar. Bu süreç, karavan turizminin önemini bir kez daha ortaya koydu. İnsanlar doğayla iç içe bir yaşam arayışına girdi. Karavan sektörü bu taleple birlikte hızla gelişiyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇULHAOĞLU: "KARAVAN PİYASASINDA TÜRKİYE PAYINI ARTIRMALI"

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkanı Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Avrupa'nın karavan pazarından yıllık 15 milyar dolar gelir elde ettiğini ancak Türkiye'nin bu pastadan yeterince pay alamadığını belirtti. Çulhaoğlu, Türkiye'de altyapının güçlendirilmesi ve kamp alanlarının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yerel idarelerin, imar planlarında uygun alanlar belirleyerek kampçılara destek sağlaması gerekiyor. Ayrıca, kamp yerlerinden emlak vergisinin muaf tutulması, bu sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

FUARDAN DETAYLAR

Fuarda karavanlar, bungalovlar, glamping alanları, tiny houselar ve prefabrik evler gibi alternatif konaklama çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, karavan ekipmanları, kamp çadırları, mutfak malzemeleri, bisikletler, motosikletler ve doğa sporları ekipmanları da fuarda sergileniyor. Fuar, doğa turizminin ve karavan kültürünün yaygınlaştırılması, sürdürülebilir turizme katkı sağlanması amacıyla büyük bir ilgiyle devam ediyor.

Karavan ve Doğa Turizmi Fuarı, 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında açık kalacak.