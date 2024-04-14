Samsun’da 20 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir binanın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin, yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan binanın terasından aşağı düştüğü tespit edildi. Keçeci’nin acı haberini alan yakınları olay yerine gelirken, ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Keçeci'nin cansız bedeni savcı ve polisin incelemelerinin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.