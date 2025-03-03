Samsun’da 3,5 ton midye ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval içinde 3 ton 500 kilo kara kıllı midye ele geçirildi.

Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 75 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşam ortamları olan denize polis ekiplerince geri bırakıldı.

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Kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek, karayolları yol kenarı denetim istasyonu tarafından da 51 bin 026 TL idari para cezası kesildi.