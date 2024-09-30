Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı

Kaynak: AA
Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu. Arı sokması sonucu tırın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yola devrilerek 50 metre sürüklendi.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI

Arının sokması sonucu hakimiyetini kaybettiği tır Ordu-Samsun kara yolunu trafiğe kapattı.

Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı. Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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