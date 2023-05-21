Samsun'da Athena rüzgarı esti

Türk rock müziğinin önemli gruplarından A thena, müzikseverlerle buluşmak için bir dizi konser programı hazırladı. Athena konser turuna 20 Mayıs'da Samsun O’fest’te verdiği konserle başladı.

Samsun'da Athena rüzgarı esti

Editör: Naim ARIOĞLU

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, müzikseverlerle buluşmak için bir dizi konser programı hazırladı.

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Konser serisinin ilk durağı Samsun'da sahneye çıkan ünlü grup kelimenin tam anlamıyla rüzgar gibi esti. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Athena büyük alkış aldı.

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Athena ,21 Mayıs(bugün) Mersin Özgecan Arslan Meydanı’nda, 10 Haziran Kapadokya Milyon Fest’te, 18 Haziran Alsancak Müzik Festivali kapsamında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ve 24 Haziran’da ise Babylon Sound Garden sahnesinde müzikseverlerle konser coşkusunu yaşayacak.

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