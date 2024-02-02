Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlendi

Vezirköprü ilçesinde bulunan Tepeören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece ısınmak için mangal yakan 41 yaşındaki Mehmet Horozoğlu ve eşi 32 yaşındaki Şerife Horozoğlu, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çiftten haber alamayan yakınları, eve giderek çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemesinden sonra çiftin cenazeleri otopsi yapılması için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.