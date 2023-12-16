Samsun’da camide kendini mehdi ilan etti. Cemaat döve döve camiden dışarı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Samsun’da camiye giren bir kişi kendisinin Mehdi olduğunu dile getirince ortalık karıştı. “Mehdiyim” diyen kişi cemaatten dayak yiyerek camiden atıldı.

Samsun’da bir camiye giren şahıs kendisinin Mehdi olduğunu iddia etti.

Camiye girerek kendisinin mehdi olduğunu duyuran kişi cemaatin kısa süreli şaşkınlığının ardından büyük tepki çekti.

Sözde mehdi cemaattin saldırmasıyla birlikte dayak atılarak camiden uzaklaştırıldı.

Camide çıkan kargaşanın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

MEHDİ KİMDİR, NEDİR?

Rivayete göre Mehdi kıyamet gününe yaklaşırken ortaya çıkabilecek herkesi hidayete erdirecek şahıs olarak kabul edilir. Semavi dinlerde pek çok kişi mehdinin yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkacağını düşünmektedir. Bunun ana sebebi ise kıyamet alametleri ile ilgili olmasındandır.

Mehdi'nin geleceği Hz. Muhammed tarafından müjdelenen bir durumdur.

Mehdi'nin gelmesinden önce dünyada çok büyük bir kargaşa ortamı mevcut olacağı söylenir.

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