Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu

Tarikat ve cemaatlerle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir fen lisesinde öğrencilere cemaat kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı.
Üstelik her bir öğrenciye 3'er kitap düştüğü ifade edildi. Söz konusu cemaatin Işık Cemaati olduğu ifade edildi.
ÇOCUKLARA ÜÇER CEMAAT KİTABI DAĞITILDI
Okuldaki öğrencilere Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün 'İngiliz casusunun itirafları' ve Konak Vakfı'nın 'Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı görüldü.
Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise 'Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' etiketlerinin yapıştırıldığı aktarıldı.
Ordu Valiliği olayın tepki çekmesi üzerine harekete geçtiği aktarıldı. Valilik, okul müdürü Turgay Türkmen hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.
ÜCRETSİZ KURAN EĞİTİMİ DE VERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir skandalda ise Beylerbeyi İlkokulu’nda çocuklar için Kuran ve İngilizce eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
Kuran eğitiminin ücretsiz olarak verileceği belirtilirken İngilizce eğitiminden 2 bin TL istenmesi ise tepki toplamıştı.
Velilerin ücretsiz Kuran eğitimi ile ücretli İngilizce eğitiminden birini seçmeleri istenmişti.