Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir fen lisesinde öğrencilere Işık Cemaatinin kitapları dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3'er kitap düştüğü görüldü. Okul müdürüne soruşturma başlatıldı.