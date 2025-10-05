Samsun'da çok konuşulacak pozisyonlar! VAR'dan fazla mesai

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Samsunspor’a konuk olduğu 8. haftanın kapanış mücadelesine VAR kararları damga vurdu. Karşılaşmada iki kez VAR monitörüne giden hakem Halil Umut Meler Samsunspor’un attığı gol ve kazandığı penaltıyla ilgili incelemelerde bulundu.

GOLDE OFSAYT KARARI ÇIKTI

36. dakikada Carlo Holse’nin şutunda kale önünde ayağını uzatan Musaba yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda ilk olarak yardımcı hakemin bayrağını işaret ederek ofsayt olduğunu söyleyen hakem Halil Umut Meler VAR’dan gelen uyarı üzerine monitör başına gitti. Marius’un aslında ofsaytta olmadığı belirlendi. Ancak pozisyonda kaleci Tarık Çetin’in etki alanına giren Satka’nın ofsaytta olması sebebiyle VAR hakem Halil Umut Meler’den pozisyonu yorumlamasını istedi. Halil Umut Meler ofsayt kararını yineleyerek yeniden sahaya döndü ve Samsunspor’un golünü geçersiz saydı. Bu karar Samsunspor tribünlerinden tepki çekti.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

İkinci yarıda ise 58. dakikada ceza sahası içerisinde baskı yiyen Skriniar topu uzaklaştırma isterken Musaba’ya çarptırdı. Musaba’dan dönen top yine Skriniar’a çarptı. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler Skriniar’ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını işaret etti. Ancak VAR, bir kez daha Halil Umut Meler’i pozisyonu izleyerek kararını gözden geçirmesi için monitör başına davet etti. Pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler penaltı kararını iptal etti.

İki kritik karar da maçın kaderini belirledi ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından VAR kararları tartışma konusu oldu.

