Samsun'da devrilen çöp yüklü tır trafiği aksattı

AA'da yer alan haberde, Atakum'dan İlkadım ilçesinde bulunan Katı Atık Depolama Tesisi'ne çöp transfer eden M.Y'nin kullandığı 05 ABZ 709 plakalı tır, Otogar Kavşağı'nda bariyere çarparak devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sonucu tırın dorsesindeki çöpler yola saçıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, çöplerin temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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