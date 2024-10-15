Samsun’da eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı

Kaynak: İHA
Samsun’da eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 786 sentetik ecza, 62 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 23 gram sentetik kannabinoid, 5 adet extacy, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 36 adet tabanca fişeği ve 23 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti