Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun-Sinop kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Mustafa Dirican'ın (19) kontrolünü kaybettiği 55 AEH 327 plakalı otomobil, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Dirican ile otomobildeki A.K, (18) ve Berna Çırakoğlu (44), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çırakoğlu, burada hayatını kaybetti. Köse'nin durumun ağır, Dirican'ın ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: İstinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

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