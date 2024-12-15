Samsun’da feci olay! Kız isteme töreninden dönen ailenin aracı yandı

Kaynak: İHA

Samsun'da 8 kişilik aile kız isteme merasiminden dönüyordu. Ailenin içinde bulunduğu otomobil alev alev yandı. Faciada ölen olmadı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Otogarı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'den Samsun'a kız isteme merasimi için gelip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Demir idaresindeki 33 ATR 204 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü gaz kaçağını fark edince aracını kenara çekti.

aw350662-02.jpg

Bu sırada 2'si çocuk 6 kişi araçtan indikten sonra otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

aw350662-03.jpg​​​​​​​

Alevler otomobili tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

aw350662-04.jpg

aw350662-05.jpg

aw350662-01.jpg

Son Haberler
Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor
Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor
Mago hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Mago hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak
Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem